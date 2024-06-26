На столичному Печерську перебої з водопостачанням через аварію, рух обмежено
Київ • УНН
Через пошкодження системи водопостачання на вулиці Кропивницького у Києві обмежено рух транспорту, водопостачання тимчасово відсутнє за кількома адресами, а до однієї з постраждалих будівель було направлено автоцистерну з питною водою.
Через пошкодження системи водопостачання на вулиці Кропивницького у Києві обмежено рух транспорту, водопостачання тимчасово відсутнє за кількома адресами, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.
Деталі
Через пошкодження водопроводу на вулиці Кропивницького у Києві рух транспорту обмежений. Аварійно-відновлювальна бригада вже працює на місці.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Кропивницького, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; вул. Крутий узвіз, 6/2; вул. Шовковична, 48.
Для споживачів направлено автоцистерну з питною водою на вулиці Кропивницького, 10.
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