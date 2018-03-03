На столичной улице Маяковского произошло убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На улице Маяковского в Киеве произошло убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
“По предварительной информации, произошло убийство. Никого на место не пускают. Работает бригада скорой помощи, мобильный офис полиции”, — говорится в сообщении.
На месте находятся представители Главного управления полиции города Киева.
Как сообщал УНН, в поселке Летки Броварского района Киевской области мужчина убил свою гражданскую жену, после чего повесился.