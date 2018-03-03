На столичній вулиці Маяковського сталося вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На вулиці Маяковського у Києві сталося вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “dtp.kiev.ua”.
“За попередньою інформацією, сталося вбивство. Нікого на місце не пускають. Працює бригада швидкої допомоги, мобільний офіс поліції”, — йдеться у повідомленні.
На місці перебувають представники Головного управління поліції міста Києва.
Як повідомляв УНН, у селищі Літки Броварського району Київської області чоловік вбив свою цивільну дружину, після чого повісився.