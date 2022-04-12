На станции "Академик Вернадский" состоялась "пересменка"

Детали

Сегодня, 12 апреля 2022 года, зимовники 26-й УАЕ, которые год отработали в Антарктике, отправились домой. Вместе с ними в Украину направляется сезонный отряд, выполнявший работы в течение антарктического лета. Зато станцию приняла команда 27-й УАЕ, которая на следующий год будет проводить исследования и непрерывные измерения, большинство которых здесь длится десятилетиями и являются самыми длинными в мире.

Напоминаем, что “Ноосфера” прибыла в “Вернадский” 30 марта. Кроме зимовщиков 27-й УАЭ, судно доставило на станцию около 80 тонн различных грузов, плюс 140 тыс. литров горючего. Поскольку у нашего острова достаточно мелководно и ледокол не может подойти вплотную, то все грузы перевозили небольшими моторными лодками, а также мини-баржей, которой оборудована “Ноосфера”. Горючее перекачивали через специальный трубопровод. Весь процесс длился более недели, ведь нередко ему мешала капризная антарктическая погода.

В итоге на берег доставили годовой запас топлива, еды и бытовых средств для полярников, стройматериалы и новое оборудование для продолжения модернизации станции и многое другое. В частности, “автопарк Вернадского” пополнили двумя новыми лодками, которые уже задействовали до разгрузки, а в будущем будут использовать и для морских исследований, и двумя снегоходами (до этого на станции оставались еще британские, которые с трудом поддавались “реанимированию”). Также наши полярники наконец получили “подмогу” в виде снегоуборочной машины - все предыдущие 26 лет они чистили снег исключительно вручную.

В НАНЦ добавили, что все эти вещи были закуплены еще в прошлом году и загружены на “Ноосферу” перед ее уходом из Одессы в январе этого года, то есть до начала войны.

Пересменка завершилась традиционной передачей станции: бейскомандер 26 - й Уаэ Богдан Гаврилюк вручил бейсу 27-й Юрию отрубе символические ключи и сундук, который новая экспедиция должна открыть после полугода зимовки. К передаче присоединились капитан “Ноосферы” Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес, что помогал вести судно с Чили до Антарктики. Господин Уоллес выразил поддержку нашим полярникам и всей Украине в связи с войной, пожелав мира и победы.

Сейчас “Ноосфера" на борту с полярниками направляется в Чили. На этом пути она сделает одну интересную остановку, о которой мы расскажем отдельно. С Чили участники антарктических экспедиций самолетами будут доставлены в Варшаву, а уже оттуда наземным транспортом в Украине. "Ноосфера" же до конца войны не будет возвращаться в Одессу, а будет базироваться в одном из портов Южного полушария.