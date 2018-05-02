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На сегодня есть заявления США и Франции о том, что они готовы финансировать миротворческую миссию в Донбассе

Киев • УНН

 • 11039 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. На сегодня заявления США и Франции, а также Германии о том, что они готовы финансировать миротворческую миссию в Донбассе. Об этом сообщил в эфире “5 канала” заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак, передает УНН.

На сегодня есть заявления США и Франции о том, что они готовы финансировать миротворческую миссию в Донбассе

“На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть — расчеты и согласования о донорах этой операции. То есть фактически нужно найти войска, вооружение и тому подобное. Сегодня у нас есть десятки стран, условно говоря, которые зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска. Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы в этом”, — сказал Грымчак.

Он также рассказал механизм введения миротворцев на территорию ОРДЛО: “Как это происходит. Совет безопасности принимает решение. Они разрабатывают мандат этой миротворческой миссии. И решением генерального секретаря ООН отправляется группа экспертов, которая на месте должна определить состав и средства, которые нужно использовать для этой миссии. И когда становится более-менее понятно, сколько нужно людей, полицейских техники и всего остального, начинается ... Мы должны понимать, что такие миссии, они стоят денег, потому что там очень качественное обеспечение всего, что нужно. То есть, что мы имеем сегодня? У нас уже экспертные заключения экс-генерального секретаря господина Расмуссена, который сказал, что 20-25 тысяч нужно военных, около 5 тысяч полицейских международной миссии. У нас есть договоренности с некоторыми странами о том, что они готовы выделить свои войска. Это не мы договариваемся, это ООН должно договариваться. Но предварительно мы имеем сегодня согласования фактически со всеми нашими союзниками в том, что они поддерживают миссию. И самое главное — это не войска. Войска можно найти, их много по миру. Можно взять и войска Мексики. Но главное — кто за это будет платить”.

Как сообщал УНН, сегодня существуют три сценария освобождения Донбасса.

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