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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На сьогодні є заяви США і Франції про те, що вони готові фінансувати миротворчу місію на Донбасі

Київ • УНН

 • 11039 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. На сьогодні є заяви США і Франції, а також Німеччини про те, що вони готові фінансувати миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомив в ефірі “5 каналу” заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак, передає УНН.

На сьогодні є заяви США і Франції про те, що вони готові фінансувати миротворчу місію на Донбасі

“На сьогодні у нас є заява від США, що вони готові фінансувати цю миротворчу місію. У нас є заява Франції, що вони готові фінансувати, і у нас є заява Німеччини, що вони готові розглянути таке фінансування. Тобто найголовніше у нас є — розрахунки і погодження про донорів цієї операції. Тобто фактично треба знайти війська, озброєння тощо. Сьогодні у нас є десятки країн, які умовно кажучи, заробляють на миротворчих місіях, саме посилаючи свої війська. Тому я не думаю, що у нас є проблеми в цьому”, — сказав Гримчак.

Він також розповів який механізм запровадження миротворців на територію ОРДЛО: “Як це відбувається. Рада безпеки приймає рішення. Вони розробляють мандат цієї миротворчої місії. І рішенням генерального секретаря ООН відправляється група експертів, яка на місці повинна визначити склад і засоби, які треба використовувати для цієї місії. І коли стає більш-менш зрозуміло, скільки потрібно людей, поліцейських техніки і всього іншого, починається... Ми повинні розуміти, що такі місії, вони коштують грошей, бо там дуже якісне забезпечення всього, що треба. Тобто, що ми маємо на сьогодні? У нас вже експертні висновки екс-генерального секретаря пана Расмусена, який сказав, що 20-25 тисяч потрібно військових, біля 5 тисяч поліцейських міжнародної місії. У нас є домовленості з деякими країнами про те, що вони готові виділити свої війська. Це не ми домовляємося, це ООН повинно домовлятися. Але попередньо ми маємо на сьогодні погодження фактично з усіма нашими союзниками в тому, що вони підтримують місію. І найголовніше — це не війська. Війська можна знайти, їх багато по світу. Можна взяти і війська Мексики. Але головне — хто за це буде платити”.

Як повідомляв УНН, нині існують три сценарії звільнення Донбасу.

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