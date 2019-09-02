На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 2 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1234.065994;

Серебро - 14.939262 грн;

Платина - 746.154976 грн;

Палладий - 1198.860090 грн.

По сравнению с 1 сентября курс всех указанных металлов вырос, кроме золота, который снизился.