На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 2 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 2 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1234.065994;
Серебро - 14.939262 грн;
Платина - 746.154976 грн;
Палладий - 1198.860090 грн.
По сравнению с 1 сентября курс всех указанных металлов вырос, кроме золота, который снизился.