На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Национальный банк Украины на 28 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 28 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1239.375850;
Серебро — 13.794664 грн;
Платина — 688.519651 грн;
Палладий — 1181.244085 грн.
По сравнению с 27 августа курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия и платины, курс которых упал.