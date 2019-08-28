На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 28 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1239.375850;

Серебро — 13.794664 грн;

Платина — 688.519651 грн;

Палладий — 1181.244085 грн.

По сравнению с 27 августа курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия и платины, курс которых упал.