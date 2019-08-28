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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Національний банк України на 28 серпня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на 28 серпня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1239.375850;

Срібло — 13.794664 грн;

Платина — 688.519651 грн;

Паладій — 1181.244085 грн.

Порівняно з 27 серпня курс всіх зазначених металів зріс, окрім паладія та платини, курс яких впав.

Українські Національні Новини

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