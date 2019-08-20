На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 20 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1213.599439 грн;

Серебро - 13.889605 грн;

Платина - 674.244398 грн;

Палладий - 1180.130030 грн.

По сравнению с 19 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме палладия, курс которого вырос.