На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Национальный банк Украины на 20 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 20 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1213.599439 грн;
Серебро - 13.889605 грн;
Платина - 674.244398 грн;
Палладий - 1180.130030 грн.
По сравнению с 19 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме палладия, курс которого вырос.