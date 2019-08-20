На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Національний банк України на 20 серпня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 20 серпня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1213.599439 грн;
Срібло — 13.889605 грн;
Платина — 674.244398 грн;
Паладій — 1180.130030 грн.
Порівняно з 19 серпня курс всіх зазначених металів знизився, окрім паладія, курс якого зріс.