На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 15 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1217.960720 грн;

Серебро - 14.161568 грн;

Платина - 695.699234 грн;

Палладий - 1155.169187 грн.

По сравнению с 14 августа курс золота и палладия снизился, а серебра и платины вырос.