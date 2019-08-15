На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Национальный банк Украины на 15 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 15 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1217.960720 грн;
Серебро - 14.161568 грн;
Платина - 695.699234 грн;
Палладий - 1155.169187 грн.
По сравнению с 14 августа курс золота и палладия снизился, а серебра и платины вырос.