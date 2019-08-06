На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Национальный банк Украины на 6 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 6 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1205.895445 грн;
Серебро - 13.399756 грн;
Платина - 695.844170 грн;
Палладий - 1149.259880 грн.
По сравнению с 5 августа курс всех металлов вырос, кроме палладия, который снизился.