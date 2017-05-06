На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 6 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1046,071179;

Серебро — 14,050357;

Платина − 775,750623;

Палладий — 682,081491.

По сравнению с 4 мая, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото снизилась; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий стала меньше.