На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 1 мая установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1077,987897;



Серебро - 14,904699;



Платина - 810,112856;



Палладий - 682,065512.



По сравнению с 27 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.