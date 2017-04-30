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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 6142 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Національний банк України на 1 травня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 1 травня встановив такі ціни на банківські метали:

  • Золото — 1077,987897;
  • Срiбло — 14,904699;
  • Платина — 810,112856;
  • Паладiй — 682,065512.

Порівняно з 27 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.

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