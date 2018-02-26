На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 26 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1153.093737;

Серебро - 14.412599;

Платина - 859.028347;

Палладий - 896.339702.

По сравнению с 25 февраля, стоимость золота и платины уменьшилась, серебра и палладия - увеличилось.