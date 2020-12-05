На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 5 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 675.7945 грн;
Серебро — 21.9937 грн;
Платина — 963.9249 грн;
Палладий — 2 132.8433 грн.
По сравнению с 4 декабря курс всех указанных металлов вырос, когда курс палладия — упал.