На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Национальный банк Украины на 1 июля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 516.3593 грн;
Серебро - 15.3070 грн;
Платина - 695.7321 грн;
Палладий - 1 634.0609 грн.
По сравнению с 30 июня курс всех указанных металлов вырос, кроме серебра, который снизился.