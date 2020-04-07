На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 7 апреля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1 436,481532 грн;
Серебро - 12,756130 грн;
Платина - 641,150831 грн;
Палладий - 1 892,418664 грн.
По сравнению с 6 апреля курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.