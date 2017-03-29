На сегодня подано 1,4 млн э-деклараций - Госспецсвязи

"Уже есть около 1 млн 400 тыс. декларативных документов и еще почти 400 тыс. черновиков. Остается 3 дня, и мы считаем, что это будет пиковая нагрузка на систему. И фактически это является проблемой, более 100 тыс. мы должны проработать", - сказал он.

Л.Евдоченко уточнил, что на сегодня мощность аппарата программного комплекса позволяет выдерживать до 80 тыс. одновременных обращений.

"Проблема функционирования Реестра была зафиксирована 26 марта во время роста пиковой нагрузки на Реестр. Среднее количество одновременных сессий выросла до 2 тыс. запросов в секунду. В пиковые моменты до 50 тыс. в секунду", - сказал он.

Напомним, 29 марта утром реестр э-деклараций не работал.