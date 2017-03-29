На сьогодні подано 1,4 млн е-декларацій - Держспецзв’язку

"Вже є близько 1 млн 400 тис. декларативних документів і ще майже 400 тис. чернеток. Залишається 3 дні, і ми вважаємо, що це буде пікове навантаження на систему. І фактично це є проблемою, більше 100 тис. ми маємо опрацювати", - сказав він.

Л.Євдоченко уточнив, що на сьогодні потужність апарату програмного комплексу дозволяє витримувати до 80 тис. одночасних звернень.

"Проблема функціонування Реєстру була зафіксована 26 березня під час зростання пікового навантаження на Реєстр. Середня кількість одночасних сесій зросла до 2 тис. запитів на секунду. У пікові моменти до 50 тис. на секунду", - сказав він.

Нагадаємо, 29 березня зранку реєстр е-декларацій не працював.