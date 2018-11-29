На факельном шествии в столице достаточно правоохранителей - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На факельном шествии в Киеве по случаю 5-й годовщины разгона Евромайдана будет присутствовать достаточное для обеспечения общественного порядка количество правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии корреспонденту УНН.
"Во время проведения факельного шествия полиция полностью обеспечит порядок. На мероприятии будет присутствовать достаточное количество правоохранителей, чтобы его обеспечить", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в центре Киева 29 ноября начали собираться на факельное шествие к зданию Министерства внутренних дел Украины.
Напомним, в Киеве 21 ноября отметили День Достоинства и Свободы в честь начала двух революций, и почтили Героев Небесной сотни поминальным молебном и возложением цветов. Почтить погибших пришло меньше полусотни человек.