На факельном шествии в столице достаточно правоохранителей - полиция

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 99290 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106151 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141644 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138739 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133422 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126951 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166204 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117984 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На факельном шествии в столице достаточно правоохранителей - полиция

На факельном шествии в столице достаточно правоохранителей - полиция

Киев  •  УНН

 • 12653 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На факельном шествии в Киеве по случаю 5-й годовщины разгона Евромайдана будет присутствовать достаточное для обеспечения общественного порядка количество правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии корреспонденту УНН.

"Во время проведения факельного шествия полиция полностью обеспечит порядок. На мероприятии будет присутствовать достаточное количество правоохранителей, чтобы его обеспечить", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в центре Киева 29 ноября начали собираться на факельное шествие к зданию Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, в Киеве 21 ноября отметили День Достоинства и Свободы в честь начала двух революций, и почтили Героев Небесной сотни поминальным молебном и возложением цветов. Почтить погибших пришло меньше полусотни человек.

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