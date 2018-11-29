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На смолоскипній ході у столиці достатньо правоохоронців - поліція

На смолоскипній ході у столиці достатньо правоохоронців - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На смолоскипній ході у Києві з нагоди 5-ї річниці розгону Євромайдана буде присутня достатня для забезпечення громадського порядку кількість правоохоронців. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва в коментарі кореспонденту УНН.

"Під час проведення факельної ходи поліція повністю забезпечить порядок. На події буде присутня достатня кількість правоохоронців, щоб його забезпечити", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва 29 листопада почали збиратися на смолоскипну ходу до будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, в Києві 21 листопада відзначили День Гідності та Свободи на честь початку двох революцій, та вшанували Героїв Небесної сотні поминальним молебнем та покладанням квітів. Вшанувати загиблих прийшло менше півсотні осіб.

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