На складах АТО усилили меры безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Из-за возможных диверсии на складах обеспечения АТО на луганском направлении ввели усиленные меры безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В связи с возможными диверсиями касательно подразделений обеспечения АТО на Донбассе, на таких объектах введен режим усиленных мер безопасности. Контролируются возможные пути нападения, как с земли, так и с неба", - говорится в сообщении.
Напомним, что за минувшие сутки на луганском направлении произошло 13 вражеских обстрелов, 6 из которых - из тяжелого вооружения.
Также напомним, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще один получил ранения.