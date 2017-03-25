На складах АТО усилили меры безопасности

"В связи с возможными диверсиями касательно подразделений обеспечения АТО на Донбассе, на таких объектах введен режим усиленных мер безопасности. Контролируются возможные пути нападения, как с земли, так и с неба", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки на луганском направлении произошло 13 вражеских обстрелов, 6 из которых - из тяжелого вооружения.

Также напомним, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще один получил ранения.