На складах АТО посилили заходи безпеки

"У зв’язку з можливими диверсіями щодо підрозділів забезпечення АТО на Донбасі, на таких об'єктах введено режим посилених заходів безпеки. Контролюються можливі шляхи нападу, як з землі, так і з неба", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби на луганському напрямку сталося 13 ворожих обстрілів, 6 із яких – із важкого озброєння.

Також нагадаємо, що минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще один отримав поранення.