На складах АТО посилили заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Через можливі диверсії на складах забезпечення АТО на луганському напрямку ввели посилені заходи безпеки, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"У зв’язку з можливими диверсіями щодо підрозділів забезпечення АТО на Донбасі, на таких об'єктах введено режим посилених заходів безпеки. Контролюються можливі шляхи нападу, як з землі, так і з неба", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби на луганському напрямку сталося 13 ворожих обстрілів, 6 із яких – із важкого озброєння.
Також нагадаємо, що минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще один отримав поранення.