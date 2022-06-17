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19:03 • 4059 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 55229 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 97569 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74672 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53382 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73277 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На востоке ВСУ уничтожили 26 оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В течение суток, 16 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупанты предприняли 1 попытку штурмовых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ “Восток”.

Детали

Вчера, 16 июня, российские оккупанты совершили 1 попытку штурмовых действий.

Потери врага составляют:

· личного состава — 26;

· БТР — 1;

· БПЛА — 1;

· состав из ГСМ — 1.

Напомним 

Украинские Вооруженные Силы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Донецкой области.

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