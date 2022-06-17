На востоке ВСУ уничтожили 26 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В течение суток, 16 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупанты предприняли 1 попытку штурмовых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ “Восток”.
Детали
Вчера, 16 июня, российские оккупанты совершили 1 попытку штурмовых действий.
Потери врага составляют:
· личного состава — 26;
· БТР — 1;
· БПЛА — 1;
· состав из ГСМ — 1.
Напомним
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