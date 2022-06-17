На востоке ВСУ уничтожили 26 оккупантов

КИЕВ. 17 июня. УНН. В течение суток, 16 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупанты предприняли 1 попытку штурмовых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ “Восток”.