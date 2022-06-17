На сході ЗСУ знищили 26 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом доби, 16 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупанти здійснили 1 спробу штурмових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Схід”.
Деталі
Вчора, 16 червня, російські окупанти здійснили 1 спробу штурмових дій.
Втрати ворога складають:
· особового складу — 26;
· БТР — 1;
· БПЛА — 1;
· склад з ПММ — 1.
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