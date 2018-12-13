На Востоке погибли двое украинских десантников

“Сегодня, 13 декабря 2018 года, во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВС Украины потеряла двух братьев”, — указано в сообщении.

Отмечается, что один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй — в результате сердечного приступа.

Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.