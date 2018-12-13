На Сході загинули двоє українських десантників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. 13 грудня 2018 року, на Сході України загинули двоє українських десантників. Про це йдеться у дописі на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, на власній сторінці у Facebook, інформує УНН.
“Сьогодні,13 грудня 2018 року, під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил одна з окремих десантно-штурмових бригад ДШВ ЗС України втратила двох побратимів”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що один з них загинув внаслідок обстрілу з боку противника, другий — внаслідок серцевого нападу.
Командування та особовий склад Десантно-штурмових військ висловлює глибоке співчуття рідним та близьким загиблих десантників.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби незаконні збройні формування здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Загинув один український військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.