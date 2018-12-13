Український військовий загинув на Донбасі від кулі снайпера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Протягом сьогоднішньої доби незаконні збройні формування здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Загинув один український військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook, передає УНН.
“Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами... Від ворожої кулі снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув”, — розповіли у прес-центрі.
Зокрема, як розповіли у штабі, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об’єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку.
Також, за інформацією штабу, опорні пункти наших військ піддалися вогневому впливу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське — на Маріупольському напрямку.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.