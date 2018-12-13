ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. 12 грудня, бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели: “вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське — на Луганському напрямку та в районі селища Чермалик на Маріупольському напрямку. Також, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Старогнатівка, Авдіївка, Тарамчук — на Донецькому напрямку”.
Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.
“За даними розвідки, протягом 12 грудня, 2 окупанти отримали поранення. Поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Донецькому напрямку. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не має”, — додали у прес-центрі ООС.