ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. 12 января, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели: “огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское — на Луганском направлении и в районе поселка Чермалык на Мариупольском направлении. Также, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук — на Донецком направлении”.
В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.
“По данным разведки, в течение 12 декабря, 2 боевика получили ранения. В текущие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на Донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нету”, — добавили в пресс-центре ООС.