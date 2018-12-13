Украинский военный погиб на Донбассе от пули снайпера
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В течении суток незаконные вооруженные формирования совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил. Погиб один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, передает УНН.
"В течение суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями ... От вражеской пули снайпера один военнослужащий Объединенных сил погиб", - рассказали в пресс-центре.
В частности, как рассказали в штабе, враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на Мариупольском направлении.
Также, по информации штаба, опорные пункты наших войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединский - на Мариупольском направлении.
Напомним, за минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.