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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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На Востоке ранили двух украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ “Север”, в результате обстрела вооруженными формированиями РФ были ранены двое украинских военных. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

На Востоке ранили двух украинских военных

Детали

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, двое военнослужащих ВС Украины получили ранения и один боевое травмирования.

Цитата

“Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников — удовлетворительное. На обстрелы противника наши военные открыли огонь. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины”, - заявили в штабе.

Дополнительно

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Хмельницкой агента НЗФ “ЛНР” . Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских военных подразделениях, дислоцированных на территории региона.

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