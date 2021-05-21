На Востоке ранили двух украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ “Север”, в результате обстрела вооруженными формированиями РФ были ранены двое украинских военных. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, двое военнослужащих ВС Украины получили ранения и один боевое травмирования.
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“Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников — удовлетворительное. На обстрелы противника наши военные открыли огонь. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины”, - заявили в штабе.
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