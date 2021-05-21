На Сході поранили двох українських військових

Деталі

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, два військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один бойове травмування.

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“Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників — задовільний. На обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України”, — заявили у штабі.

Додатково

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента НЗФ "ЛНР". Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону.