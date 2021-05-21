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СБУ затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента НЗФ "ЛНР". Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими

Деталі

За версією слідства, у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик, як вказали у СБУ, діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в ООС, додали у СБУ.

Шпигуна було затримано під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам, вказали у СБУ.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Додамо

На сьогодні, за даними правоохоронців, на території України працює близько 7 тисяч росіян, що займаються розвідувально-підривною діяльністю проти України.

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