Баканов повідомив про присутність в Україні близько 7 тисяч "офісних" агентів Кремля

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“Не секрет, що сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою, і будь-який напрям зовнішньої політики Російської Федерації — це не класична дипломатія, а ряд спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працює близько 7 тисяч співробітників, і це — лише „офісні працівники“. Вдумайтесь у цю цифру. Сім тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатись розвідувально-підривною діяльністю проти України”, — сказав Баканов.

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З його слів, російські спецслужби визначають для себе пріоритети будь-якою ціною перешкоджати зміцненню національної безпеки України.

“Наприклад через зрив міждержавних домовленостей щодо підтримки України, щодо надання допомоги Україні, провокувати масові акції протесту та заворушення, розширювати старі та формувати нові агентурні мережі, проводити інформаційні спецоперації, забезпечити ресурсами т.зв. ДНР та ЛНР та підтримати збройний конфлікт”, — пояснив очільник СБУ.

Він додав, що росіяни приділяють серйозну увагу як точковим диверсіям і терактам, так і загальній дестабілізації ситуації у нашій країні. Для цього створюються та фінансуються окремі проросійські проекти, що працюють на шкоду Україні майже 24/7.

Що було раніше

Як повідомив Баканов, Росія досі має біля кордону з Україною близько 100 тис. військових, що розгорнуті на п’яти ключових напрямках.