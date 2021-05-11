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Баканов сообщил о присутствии в Украине около 7 тысяч "офисных" агентов Кремля

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. На сегодня на территории Украины работает около 7 тысяч россиян, занимающихся разведывательно-подрывной деятельностью против Украины. Об этом во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасность страны” сообщил председатель Службы безопасности Иван Баканов, передает корреспондент УНН.

Баканов сообщил о присутствии в Украине около 7 тысяч "офисных" агентов Кремля

Цитата

“Не секрет, что сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой, и любое направление внешней политики Российской Федерации — это не классическая дипломатия, а ряд специальных операций. Только по Украине с территории России работает около 7 тысяч сотрудников, и это — лишь „офисные работники“. Вдумайтесь в эту цифру. Семь тысяч человек ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины”, — сказал Баканов.

Детали

По его словам, российские спецслужбы определяют для себя приоритеты любой ценой препятствовать укреплению национальной безопасности Украины.

“Например из-за срыва межгосударственных договоренностей относительно поддержки Украины, о предоставлении помощи Украине, провоцировать массовые акции протеста и беспорядки, расширять старые и формировать новые агентурные сети, проводить информационные спецоперации, обеспечить ресурсами т.н. ДНР и ЛНР и поддержать вооруженный конфликт”, — пояснил глава СБУ.

Он добавил, что россияне уделяют серьезное внимание как точечным диверсиям и терактам, так и общей дестабилизации ситуации в нашей стране. Для этого создаются и финансируются отдельные пророссийские проекты, работающие в ущерб Украине почти 24/7.

Что было раньше

Как сообщил Баканов, Россия до сих пор имеет около границы с Украиной около 100 тыс. военных, развернутых на пяти ключевых направлениях.

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