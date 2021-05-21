СБУ задержала российского агента, шпионившего за украинскими военными
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Хмельницкой области агента НВФ "ЛНР". Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
По версии следствия, в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик, как сообщается, действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в ООС, указали в СБУ.
Шпиона задержали во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации российским спецслужбам, добавили в СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Добавим
На сегодня, по данным правоохранителей, на территории Украины работает около 7000 россиян, занимающихся разведывательно-подрывной деятельностью против Украины.