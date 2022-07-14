На Северском направлении враг снизил активность наступлений и штурмов – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На Северском направлении отмечается снижение активности противником наступательных и штурмовых действий. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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Также на Бахмутском россияне вели штурмовые действия с целью овладения населенными пунктами Спорное, Берестово, Вершина. Пытались захватить Угледарскую ТЭС и установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск. В последнюю неделю враг наносил многочисленные ракетные и авиационные удары по населенным пунктам Донецкой области.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания защитников враг оказывает систематическое огневое влияние и наносит авиаудары.
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В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения россия нанесла по Украине 630 ударов крылатыми ракетами типа “Искандер” и “Калибр”.