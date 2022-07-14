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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Сіверському напрямку ворог знизив активність наступів та штурмів – Генштаб

На Сіверському напрямку ворог знизив активність наступів та штурмів – Генштаб

Київ • УНН

 • 148341 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. На Сіверському напрямку відмічається зниження активності противником наступальних та штурмових дій. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Деталі

Також на Бахмутському росіяни вели штурмові дії з метою оволідіння населеними пунктами Спірне, Берестове, Вершина. Намагались захопити Вугледарську ТЕС і встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ. Протягом останнього тижня ворог наносив чисельні ракетні та авіаційні удари по населених пунктах Донецької області.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках з метою сковування захисників ворог здійснює систематичний вогневий вплив та наносить авіаудари.

Доповнення

У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення росія завдала по Україні 630 ударів крилатими ракетами типу “Іскандер” та “Калібр”.

Українські Національні Новини

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