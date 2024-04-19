На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!", передает УНН.

Ранее пользователи раскритиковали организаторов за приглашение Гетманцева на саммит для бизнеса. Они считали, что его предстоящее выступление там - это "как путина пригласить на конференцию по восстановлению Украины". Изначально было заявлено, что Гетманцев будет выступать полчаса, однако позже стало известно, что будет его видеообращение. В конечном итоге выяснилось, что обращение Гетманцева было в записи.

В начале саммита в зал зашли три человека в костюме гусей. На них были футболки с надписями "Щипай меня - не трогай бизнес!".

Вероятно, это отсылка к известной фразе Гетманцева: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал".

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После того как началась трансляция записи обращения Гетманцева, "гуси" начали демонстративно ходить по залу. Когда они остановились под сценой и повернулись к Гетманцеву спиной, организаторы вместе с охраной выгнали "гусей" из зала, а потом и вовсе вывели за пределы саммита.

Главный редактор Mind.ua Евгений Шпитко, модерируя одну из дискуссионных панелей после обращения Гетманцева, отметил, что глава налогового комитета "возможно говорит контраверсионные вещи" и в этом контексте поинтересовался: "А куда наши гуси пошли?", намекая, что они выступали против Гетманцева.

Добавим

Ранее представители малого бизнеса в опросе УНН пожаловались на налоговое давление и посоветовали Гетманцеву сильно задуматься над уменьшением нагрузки на малых предпринимателей, ведь бизнес находится на грани закрытия.

Напомним

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если, его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.