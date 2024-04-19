На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных
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На бизнес-конференцию Mind Entrepreneur Summit 2024 пришли люди в костюмах гусей с лозунгом "Щипай меня - не трогай бизнес!" Их заметили в зале во время видеовыступления Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который известен своей противоречивой позицией по налогообложению малого бизнеса.
В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана
Французская полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже, имея при себе предмет, похожий на гранату, и взрывной жилет, хотя никаких взрывчатых веществ не было найдено.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно одобрить пакет помощи Украине, предупредив, что промедление может привести к тому, что будет "слишком поздно".
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ЕС готовит 14-й пакет санкций против России, включая меры против субъектов, которые обходят существующие санкции, расширение списка лиц и организаций, чьи активы будут заморожены, с конкретными предложениями, которые будут представлены странам-членам на следующей неделе.