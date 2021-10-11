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На саммите Украина-ЕС подпишут соглашение об "открытом небе": какой эффект почувствует рядовой украинец

На саммите Украина-ЕС подпишут соглашение об "открытом небе": какой эффект почувствует рядовой украинец

Киев  •  УНН

 • 38756 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. На полях саммита Украина-ЕС, который состоится уже завтра, Украина ожидает подписать соглашение о совместном авиационном пространстве, которое называют соглашением об "открытом небе". О том, почувствуют ли украинцы эффект от сделки, и когда она заработает, УНН рассказали в офисе вице-премьер-министра - министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Цитата

"Соглашение о совместном авиапространстве с Европейским союзом, которое еще называют соглашением об "открытом небе", это двустороннее соглашение между ЕС и странами-партнерами, такими как Украина. По сути соглашение устанавливает общие с ЕС стандарты безопасности, одинаковые правила организации воздушного движения, правила защиты окружающей среды", - рассказали УНН в пресс-службе.

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Как отметили в Офисе, эффект от сделки заключается, среди прочего, в улучшении эффективности и безопасности полетов, росте конкуренции и, за счет этого, повышении комфорта, в то время как цены будут иметь тенденцию к снижению.

"Фактически мы говорим о "сшивании" воздушного пространства Украины и ЕС, создается общий рынок с ЕС для гражданских авиаперевозок - пассажирских, почтовых и грузовых", - отметили в Офисе.

Детали

Так, благодаря подписанию соглашения, украинцев ждет ряд преимуществ, в частности:

- Постепенно увеличится количество авиаперевозчиков на международных и внутренних рейсах.
Как объясняют у Стефанишиной, украинцам будет из кого выбирать, с кем лететь, какой авиакомпанией, в зависимости от условий, которые последние предлагают, и какие пассажир для себя выбирает.
- будет работать больше аэропортов, в и из Украины будет больше рейсов.
Отмечается, что для указанных изменений потребуется определенное время, но соглашение открывает такую возможность.
- Больше комфорта в аэропортах.
За счет общего рынка ожидается привлечение большего объема инвестиций в инфраструктуру и сферу обслуживания, включая региональные аэропорты.
- Европейские авиакомпании смогут осуществлять внутренние украинские рейсы, которые также станут более доступными.
- Украинские авиакомпании смогут претендовать на осуществление сложных перевозок в рамках ЕС, если хотя бы одна точка маршрута находится в Украине.

Как объясняют в офисе вице-премьера, в рамках соглашения об "открытом небе" перевозчики из Украины смогут свободно претендовать на сложные маршруты, где по крайней мере одна из точек будет украинской (например, Киев - Франкфурт - Рейкьявик). Также, объясняют в Офисе, для перевозчиков подписание соглашения будет означать уменьшение бюрократии, правительства Украины и стран ЕС больше не будут предоставлять назначения на тот или иной маршрут. Украинские и европейские авиаперевозчики смогут договариваться о возможности рейсов и их количестве напрямую с аэропортами в обе стороны. Это уменьшит и время на процедуры, и стоимость процедур, затем - положительно повлияет на стоимость билетов. Кроме того, ожидается увеличение туризма в и через Украину, улучшение условий развития как авиационного так и касательного бизнеса.

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На вопрос о том, когда соглашение вступит в силу, у Стефанишиной отметили, что это станет возможным в два этапа.

"После подписания соглашение заработает на временных условиях, в это время все страны-члены ЕС, европейский и украинский парламенты должны ратифицировать Соглашение. Украина постепенно будет менять нормы и стандарты авиационного законодательства на европейские, а после получения положительной оценки Еврокомиссии, мы сможем перейти к следующему этапу. Тогда все украинские летные сертификаты, связанные с подготовкой экипажа, будут автоматически признаваться в ЕС, европейские авиаперевозчики смогут проводить внутренние рейсы в Украине, а украинские перевозчики - свободно претендовать на сложные маршруты, где хотя бы одна из точек маршрута находится в Украине", - пояснили в Офисе.

Добавим

23-й саммит Украина-ЕС состоится 12 октября этого года в Киеве. На западе будет председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На западе обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечение энергетической безопасности и углубление отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

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