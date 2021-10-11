На саміті Україна-ЄС підпишуть угоду про “відкрите небо”: який ефект відчує пересічний українець

Цитата

“Угода про спільний авіапростір з Європейським союзом, яку ще називають угодою про „відкрите небо“, це двостороння угода між ЄС і країнами-партнерами, як от Україна. По-суті угода встановлює спільні з ЄС стандарти безпеки, однакові правила організації повітряного руху, правила захисту довкілля”, — розповіли УНН у пресслужбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саміт Україна-ЄС уже завтра: серед очікуваних до підписання — угода про “відкрите небо”

Як зазначили в Офісі, ефект від угоди полягає, серед іншого, у покращенні ефективності та безпеки польотів, зростанні конкуренції та, за рахунок цього, підвищенні комфорту, у той час як ціни матимуть тенденцію до зниження.

“Фактично ми говоримо про „зшивання“ повітряного простору України та ЄС, створюється спільний ринок з ЄС для цивільних авіаперевезень — пасажирських, поштових і вантажних”, — зазначили в Офісі.

Деталі

Так, завдяки підписанню угоди, на українців чекає низка переваг, зокрема:

— Поступово збільшиться кількість авіаперевізників на міжнародних і внутрішніх рейсах.

Як пояснюють у Стефанішиної, українцям буде з кого обирати, з ким летіти, якою авіакомпанією, у залежності від умов, які останні пропонують, і які пасажир для себе обирає.

— Працюватиме більше аеропортів, до і з України буде більше рейсів.

Зазначається, що для зазначених змін потрібен буде певний час, але угода відкриває таку можливість.

— Більше комфорту в аеропортах.

За рахунок спільного ринку очікується залучення більшого обсягу інвестицій в інфраструктуру і сферу обслуговування, включаючи регіональні аеропорти.

— Європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні українські рейси, які також стануть більш доступними.

— Українські авіакомпанії зможуть претендувати на здійснення складних перевезень в рамках ЄС, якщо хоча б одна точка маршруту розташована в Україні.

Як пояснюють в офісі віце-прем’єрки, в рамках угоди про “відкрите небо” перевізники з України зможуть вільно претендувати на складні маршрути, де принаймні одна з точок буде українською (наприклад, Київ — Франкфурт — Рейк’явік). Також, пояснюють в Офісі, для перевізників підписання угоди означатиме зменшення бюрократії, уряди України та країн ЄС більше не надаватимуть призначення на той чи інший маршрут. Українські та європейські авіаперевізники зможуть домовлятись про можливість рейсів та їх кількість безпосередньо з аеропортами в обидві сторони. Це зменшить і час на процедури, і вартість процедур, відтак — позитивно вплине на вартість квитків. Крім того, очікується збільшення туризму в та через Україну, покращення умов розвитку як авіаційного так і дотичного бізнесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди спільний авіапростір

На питання про те, коли угода вступить у силу, у Стефанішиної зазначили, що це стане можливим у два етапи.

“Після підписання угода запрацює на тимчасових умовах, в цей час всі країни-члени ЄС, європейський та український Парламенти мають ратифікувати Угоду. Україна поступово змінюватиме норми та стандарти авіаційного законодавства на європейські, а після отримання позитивної оцінки Єврокомісії, ми зможемо перейти до наступного етапу. Тоді усі українські льотні сертифікати, пов’язані з підготовкою екіпажу, будуть автоматично визнаватися в ЄС, європейські авіаперевізники зможуть проводити внутрішні рейси в Україні, а українські перевізники — вільно претендувати на складні маршрути, де хоча б одна з точок маршруту розташована в Україні”, — пояснили в Офісі.

Додамо

23-й саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. На заході головуватимуть Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На заході обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

За результатами Саміту буде ухвалено спільну заяву.