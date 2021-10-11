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Саміт Україна-ЄС уже завтра: серед очікуваних до підписання - угода про "відкрите небо"

Київ • УНН

 • 13996 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На полях саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, планується підписання низки угод, зокрема про спільний авіаційний простір, яку називають угодою про "відкрите небо". Про такі плани раніше повідомила журналістам віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, пише УНН.

Цитата:

“Ми очікуємо цього року, і у ході саміту... підписання довгоочікуваної угоди про спільний авіаційний простір, який передбачає лібералізацію пасажирських і вантажних повітряних перевезень — це ще один вимір для нашої зони вільної торгівлі”, — сказала Стефанішина.

Деталі

З її слів, окрім цього заплановано підписання ще низки важливих угод.

“Це будуть і угоди про отримання Україною нових пакетів коштів від європейських фінансових інституцій на розвиток інфраструктури, а також підписання нових угод про участь України в програмах “Креативна Європа” і “Горизонт Європейського Союзу”, — зазначила віце-прем’єр.

За словами Стефанішиної, одна програма стосується підтримки культури і культурного обміну, дозволяє українським митцям та культурному середовищу брати участь у виставках, отримувати гранти з іншими державами. Друга програма стосується підтримки українського наукового середовища і можливості працювати з академічним середовищем ЄС.

Додамо

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на цьогорічному саміті Україна-ЄС у Києві.

23-й саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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