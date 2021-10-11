Саміт Україна-ЄС уже завтра: серед очікуваних до підписання - угода про "відкрите небо"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На полях саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, планується підписання низки угод, зокрема про спільний авіаційний простір, яку називають угодою про "відкрите небо". Про такі плани раніше повідомила журналістам віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, пише УНН.
Цитата:
“Ми очікуємо цього року, і у ході саміту... підписання довгоочікуваної угоди про спільний авіаційний простір, який передбачає лібералізацію пасажирських і вантажних повітряних перевезень — це ще один вимір для нашої зони вільної торгівлі”, — сказала Стефанішина.
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З її слів, окрім цього заплановано підписання ще низки важливих угод.
“Це будуть і угоди про отримання Україною нових пакетів коштів від європейських фінансових інституцій на розвиток інфраструктури, а також підписання нових угод про участь України в програмах “Креативна Європа” і “Горизонт Європейського Союзу”, — зазначила віце-прем’єр.
За словами Стефанішиної, одна програма стосується підтримки культури і культурного обміну, дозволяє українським митцям та культурному середовищу брати участь у виставках, отримувати гранти з іншими державами. Друга програма стосується підтримки українського наукового середовища і можливості працювати з академічним середовищем ЄС.
Додамо
Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на цьогорічному саміті Україна-ЄС у Києві.
23-й саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.