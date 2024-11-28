На Ровенщине готовятся восстановить свет после атаки рф: что стоит знать

В Ровенской области после атаки рф энергетики начнут восстановление электроснабжения в течение часа, в первую очередь для критической инфраструктуры, из-за возможных перепадов напряжения рекомендуется осторожно использовать чувствительные электроприборы, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

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"В течение ближайшего часа энергетики начнут восстанавливать электроснабжение. в первую очередь будут возвращать свет к объектам критической инфраструктуры. возможны перепады напряжения. Прошу учесть это при использовании чувствительных электроприборов", - сообщил глава ОВА.

В Ровенской области из-за атаки рф более 280 тыс. потребителей без света, есть перебои с водой