На Рождество возможные метели, местами штормовой ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На Рождество в большинстве областей Украины температура воздуха ожидается в пределах -10-16 С °, ночью -15-22 С °, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
На западе и севере местами до -24 С °. На востоке и юго-востоке ожидается от -3 С ° до +3 С °, местами до +5 С °.
Пройдет снег, от небольшого до умеренного, на юге и востоке - мокрый снег, местами с дождем, местами сильные осадки.
Возможны метели, налипание мокрого снега и штормовой ветер.
Днем на востоке существенные осадки маловероятны.
Ветер в Украине северный, 5-12 м/с, местами порывы 15-24 м/с.
На дорогах гололедица.