На Різдво можливі хуртовини, подекуди штормовий вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На Різдво у більшості областей України температура повітря очікується в межах −10-16 С°, вночі −15-22 С°, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
На заході та півночі місцями до −24 С°. На сході та південному сході очікується від −3 С° до +3 С°, місцями до +5 С°.
Пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.
Можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та штормовий вітер.
Вдень на сході суттєві опади малоймовірні.
Вітер в Україні північний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-24 м/с.
На дорогах ожеледиця.