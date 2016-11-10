В Ровенской области поймали браконьеров, которые нанесли ущерб рыбным запасам более чем на 70 тыс. грн
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Рыбоохрана на реке Горынь возле поселка Степань Сарненского района поймала троих браконьеров. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-служба Ровнорыбоохраны.
Мужчины средь бела дня открыто ловили рыбу 25-метровым неводом.
Им удалось поймать 80 щук, 76 лещей, 11 окуньков и 392 плотвы - всего на 30 кг. Как подсчитали инспекторы, ущерб рыбным запасам причинен более чем на 73,6 тыс. грн.
Напомним, 24 октября главным лесничим Михайловского лесничества Иваном Гигуашвили задержаны двое мужчин в Запорожье, которые грузили в машину древесину.